В Религиозном сионизме резко раскритиковали Нетаниягу

В Религиозном сионизме заявили: «Нетаниягу относится к нам как к лишнему весу».

Во время интервью Решет Бет депутат от фракции «Религиозный сионизм» Орит Строк обрушилась с нападками на «Ликуд».

«Нетаниягу обращается с нами как с лишним весом и делегитимизирует нас», — сказала она.

«Мы не откажемся от требований Минобороны — это то, что мы обещали нашим избирателям. Партнеры [коалиции] не должны так вести себя по отношению друг к другу. Это серьезная ситуация», — добавила она.

Ранее Курсор писал о коалиционных переговорах: компромисс между ШАС и Ликудом не состоялся.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм», депутат Кнессета Бецалель Смотрич отменил поездку в Нью-Йорк на конференцию делегации Хабада.

Кроме того, мы писали, что Нетаниягу предложил Смотричу «компенсационный пакет». Будущий премьер-министр направил лидеру «Религиозного сионизма» новое предложение, пытаясь убедить его отказаться от портфеля министра финансов или главы минобороны.