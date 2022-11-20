Трамп рассказал, что изменится на Ближнем Востоке, если он снова станет президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп вчера вечером в воскресенье по видеосвязи выступил с речью перед участниками конференции Республиканского еврейского совета (РЕС), прошедшей в Лас-Вегасе.

Трамп заявил, что если бы он выиграл второй срок, то включил бы Саудовскую Аравию в соглашения Авраама. Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, обвинив его в «предательстве Израиля и еврейской общины».

«При моей администрации мы боролись за Израиль и еврейскую общину так, как не делал ни один президент в истории», — сказал он.

Трамп добавил, что если бы он был избран на второй срок, «мы могли бы добавить все арабские страны (к соглашениям Авраама), включая Саудовскую Аравию, вскоре после выборов. Они (администрация Байдена) не добавили ни одну из них. Мы действительно могли бы принести мир на Ближний Восток».

Кроме того, Трамп повторил то, что евреи США недостаточно ценили то, что он сделал для Израиля.

«Евреи не ценят Израиль так, как должны», — заявил бывший президент.

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