Арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛ

Поздно вечером арабские боевики открыли огонь по израильским солдатам. Также сообщается, что они попытались применить взрывчатку в районе Дженина. Солдаты ЦАХАЛ открыли ответный огонь и ликвидировали минимум одного террориста.
Об этом сообщает телеграм-канал «».
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