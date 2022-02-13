Сегодня вечером арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛ, а также попытались применить взрывчатку. Сообщается, что минимум один террорист был ликвидирован.

Поздно вечером арабские боевики открыли огонь по израильским солдатам. Также сообщается, что они попытались применить взрывчатку в районе Дженина. Солдаты ЦАХАЛ открыли ответный огонь и ликвидировали минимум одного террориста.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив».

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