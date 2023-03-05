Перед Песахом возможна волна подорожаний — министр экономики

По мнению чиновника, обоснований для повышения цен нет, но крупные сети супермаркетов могут воспользоваться ситуацией, чтобы «нагреть руки».

Накануне Песаха в Израиле ожидается волна подорожаний.

Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил министр экономики Нир Баркат на заседании кабинета министров, информирует портал Детали.

По мнению чиновника, обоснований для повышения цен нет, но крупные сети супермаркетов могут воспользоваться ситуацией, чтобы «нагреть руки».

Баркат сообщил, что уже пригласил на встречу представителей крупных торговых сетей, чтобы предупредить их о том, что не потерпит повышения цен перед Песахом, тем более «под шумок», когда внимание общественности отвлечено на дебаты вокруг реформы юридической системы.

«Цены и на продовольственное сырье, и на транспортировку снижаются. Граждане Израиля не дойная корова, и сегодня нет никаких оснований для повышения цен», — добавил министр.

Как сообщал Курсор, наряду с ростом цен почти во всех отраслях экономики произошло значительное подорожание БАДов. Многие компании, которые доминируют в индустрии пищевых добавок, повышают цены с 1 февраля 2023 года.

Среди компаний, которые подняли или скоро поднимут цены, — Nature’s Pro, Nutri Kerr и Altman. Так, БАДы подорожают на 7%.

В ответ компании заявляют, что они уже давно поглотили рост цен на сырье, рост цен на упаковку, рост цен на электроэнергию и т. д., но больше поглощать не могут и поэтому ничего не остается, как повышать цены.

Также Курсор писал о том, что назван район Израиля, в котором цены на квартиры выросли на 41 процент.