ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей

В Израиле отмечают, что погибшие могли стать жертвами неудачного запуска ракет со стороны «Исламского джихада».

В пресс-службе ЦАХАЛа опубликовали видео, на котором видно, что Армия обороны Израиля трижды откладывала ликвидацию террориста Халида Мансура, так как рядом с ним находились дети.

На показанном ролике слышны голоса военнослужащих ЦАХАЛа, которые требуют прекратить атаку на здание, где на тот момент находился террорист. Напомним, что Халид Мансур – это командир военных сил «Исламского джихада. Удар откладывали до тех пор, пока дети не отошли от здания.

Публикация видео является ответом на критику палестинской стороны. Там, в Газе заявили, что ЦАХАЛ якобы виновен в смерти арабских детей.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек. Террористическая организация «Исламский джихад» обстреляла сегодня центральные и южные части страны, а также города, расположенные на прибрежной равнине. В результате ракетных ударов легкие ранения получили 16 израильтян.

Еще напомним, что администрация аэропорта Бен-Гурион опровергла данные о перехваченной ракете.