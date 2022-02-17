Перестрелка с солдатами ЦАХАЛа в Дженине: два человека ликвидированы

Стало известно о перестрелке с солдатами ЦАХАЛа в Дженине. Палестинские источники утверждают, что было застрелено два человека.

Палестинские террористы утверждают, что два человека с их стороны были застрелены силами ЦАХАЛа в Дженине.

Соотвествующее видео и информацию опубликовали Kan News.

מקורות פלסטיניים טוענים: ירי בוצע לעבר כוחות צה"ל שעצרו בג'נין שני צעירים@kaisos1987 pic.twitter.com/aSHT4mn8rS — כאן חדשות (@kann_news) February 17, 2022

В телеграм-канале Израиль Медиа Архив дополнили, что солдаты ЦАХАЛа провели операцию по поимке арабских террористов в Дженине, в ходе которой террористы открыли огонь по силам ЦАХАЛа, открывшим ответный огонь.

Один террорист нейтрализован в критическом состоянии, двое разыскиваемых задержаны.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети появилось видео, как араб угрожает израильским солдатам. Он набрасывался на солдат, а также угрожал. Однако он не был задержан.

Также читайте о том, что палестинцы препятствуют работе бульдозера ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой. К инциденту, из-за которого остановился военный бульдозер ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой, причастны более 10 палестинцев.

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