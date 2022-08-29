Перестрелка в Кабатии: ЦАХАЛ задержал разыскиваемого террориста

Террорист Алаа Закарна сдался израильским военным, а его брат получил огнестрельное ранение в результате перестрелки.

Сегодня утром, 29 августа, полиция и ЦАХАЛ провели в Кабатии, расположенной на юге от Дженина, совместную операцию по аресту Алаа Закарны, которого подозревают в террористической деятельности. Разыскиваемый палестинец был задержан.

Об этом сообщает издание News.walla.

Военная операция сопровождалась перестрелкой, которую начали боевики местной террористической ячейки. Солдаты ЦАХАЛа окружили дом подозреваемого и потребовали от него сдаться.

Другие боевики начали стрелять по солдатах и бросать в них бутылки с зажигательной смесью, а также железные прутья и камни. Израильские военные ответили на нападение огнем.

Сообщается, что с палестинской стороны в результате происшествия ранения получили шесть человек, среди них и брат разыскиваемого террориста. С израильской стороны никто не пострадал.

Террорист Алаа Закарна в итоге сдался и был задержан солдатами ЦАХАЛа.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 29 августа, неизвестными были обстреляли два блокпоста израильских военных, расположенных в Иудее и Самарии.

Еще мы писали, что в пресс-службе ЦАХАЛа опубликовали видео, на котором видно, что Армия обороны Израиля трижды откладывала ликвидацию террориста Халида Мансура, так как рядом с ним находились дети.