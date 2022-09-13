Первый официальный визит в Израиль: глава генштаба Марокко встретился с Авивом Кохави

Начальник генштаба Израиля Авив Кохави принял официальную делегацию во главе с главой генштаба Марокко. Бальхир аль-Фарук с почетным караулом официально прибыл в Израиль.

Начальник генштаба Марокко генерал-лейтенант Бальхир аль-Фарук впервые посетил Израиль.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В рамках своего первого официального визита в Израиль генерал-лейтенант Бельхир эль-Фарук торжественно прибыл с почетным караулом и был принят начальником генштаба Авивом Кохави.

Ранее Курсор писал, что Израиль откроет торговое представительство в Марокко. По словам Орны Барбивай, потенциал экономического сотрудничества между двумя странам огромен.

Также мы информировали, что МИД отозвал израильского представителя в Марокко после громкого скандала. Ранее стало известно о скандале в израильской миссии в Марокко, касающемся сексуальных домогательств. В понедельник появились обвинения о недостойном поведении представителей посольства касательно местных женщин, незаконных подарках и конфликтах на рабочем месте.

Напомним, наш сайт сообщал, про выборы-2022: Айелет Шакед возглавит «Еврейский дом». Решение Шакед вернуться в «Еврейский дом» было вызвано распадом ее союза с Йоазом Хенделем. По соглашению с Йоси Бродни, Шакед возглавит объединенный список Ямины и «Еврейского дома».

Кроме того, мы информировали, что Мейрав Михаэли заявила, что Лапид ведет себя истерично. Авода во главе с Мейрав Михаэли не намерена объединяться в общий список перед выборами с партией МЕРЕЦ, поскольку, по ее словам, это может повредить блоку.