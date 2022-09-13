Выборы-2022: Айелет Шакед возглавит «Еврейский дом»

Решение Шакед вернуться в «Еврейский дом» было вызвано распадом ее союза с Йоазом Хенделем. По соглашению с Йоси Бродни, Шакед возглавит объединенный список Ямины и «Еврейского дома».

Министр внутренних дел Айелет Шакед после разрыва с Хенделем согласилась на сделку, согласно которой она возглавит правую партию «Еврейский дом» на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщил Jpost.

Это означает возвращение Шакед в партию, которую она покинула вместе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом в 2018 году, чтобы впоследствии образовать «Ямину».

Соглашение было подписано Айелет Шакед и председателем «Еврейского дома» Йоси Бродни. Тепереь их сделка должна быть утверждена центральным комитетом партии.

Ранее Курсор писал, что Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем. Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Напомним, мы информировали, что Ямина и Еврейский дом договорились об объединении. Партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться по общему списку на предстоящих выборах в Кнессет.

Кроме того, мы информировали, что Мейрав Михаэли заявила, что Лапид ведет себя истерично. Авода во главе с Мейрав Михаэли не намерена объединяться в общий список перед выборами с партией МЕРЕЦ, поскольку, по ее словам, это может повредить блоку.

Также мы сообщали, что партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в Кнессет.