Началась регистрация партий на выборы в Кнессет

Сегодня, 14 сентября, Центральная избирательная комиссия начинает регистрацию списков кандидатов на ноябрьские выборы в Кнессет.

Партии, баллотирующиеся в Кнессет 25-го созыва, должны представить свои списки кандидатов председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ицхаку Амиту, в среду или четверг с крайним сроком в 22:00 в четверг вечером, 15 сентября. Представители партий, которые прибудут в ЦИК к 22:00 четверга, смогут завершить регистрацию своей партии, включая выбор избирательного бюллетеня, до полуночи.

Представители 55 партий запросили регистрационные формы, хотя неясно, сколько из них действительно зарегистрируются для участия в предстоящих выборах.

На выборах 2021 года участвовало 39 партийных списков, и только одна треть (13) фактически победила, представив в Кнессете.

Ряд второстепенных партий объявили о своих планах участвовать в предстоящих выборах. В то время как ряд партий уже завершили свои предвыборные союзы, в том числе совместная кампания «Ямина» с «Еврейским домом», союзы Религиозно-сионистской партии с «Оцма Иегудит» и «Тиква Хадаша» с «Кахоль-Лаван», другие потенциальные избирательные союзы могут быть сформированы в последнюю минуту.

Хотя председатель Авода недавно отвергла инициативу премьер-министра Яира Лапида о слиянии с МЕРЕЦ, обе фракции в некоторых недавних опросах находятся в опасной близости от избирательного порога в 3,25%.

Партия «Ноам», получившая в 2021 году одно место в совместной гонке с Религиозно-сионистской партией и «Оцма Иегудит», заявила о своем намерении баллотироваться в одиночку в этом году после того, как отклонила предложение занять 11-е место в общем списке.

Глава Религиозного сионизма депутат Кнессета Бецалель Смотрич снова призвал «Ноам» присоединиться к общему списку, однако предупредил, что индивидуальная заявка будет гарантированно провалена, что приведет к потере голосов правого блока.

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, что правый блок набирает 60 мест, а Шакед не проходит в Кнессет. Опрос также показал, как повлияет совместная кампания МЕРЕЦ-Авода на расстановку сил.

Кроме этого, Элькин заявил, что Лапид не может сформировать правительство. Зеэв Элькин считает, что министр обороны Бени Ганц — «единственный человек, с которым люди из обоих блоков готовы работать».

Курсор сообщал, что Смотрич пророчит Бен-Гвиру высокую должность в потенциальном правительстве Нетаниягу. Крайне правый политик прогнозирует, что «Религиозный сионизм» станет третьим по величине после выборов, и говорит, что большая заслуга в этом принадлежит Бен-Гвиру.

Ранее министр связи Йоаз Хендель заявил, что покинет политику и не примет участие в предстоящих выборах. Хендель признался, что последнее сформированное правительство, куда он входил, реализовало его личное видение единства.

Наша редакция писала, что новый опрос показал, сколько мест получит Беннет, если вернется в политику.