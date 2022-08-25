Планировал теракт в центре Иерусалима: полиция задержала террориста

Иерусалимский округ израильской полиции и Служба общей безопасности обнаружили и арестовали подозреваемого, который планировал совершить нападение в центре Иерусалима с помощью М-16. Завтра ожидается предъявление ему обвинения.
«Курсор» писал о сексуальном шантаже через приложение Discord: пострадал ребенок.
Напомним, мы информировали ранее о подробностях трагедии с молодой женщиной возле Реховота.
Позже сообщалось об убийстве женщины в Реховоте: дело раскрыто по горячим следам. Полиция расследовала дело об убийстве 20-летней женщины, обнаруженной с множественными ножевыми ранениями в поле недалеко от центрального израильского города Реховот.