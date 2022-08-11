Журналист показал новое видео с террористом Саади, арест которого привел к операции «Рассвет»

Сегодня журналист армейского радио находился на заседании по делу террориста аль-Саади и показал новые фото и видео с задержанным.
«Бассам аль-Саади, лидер Исламского джихада в Дженине и человек, чей арест привел к операции «Рассвет». Улыбается, хорошо выглядит и уже без повязки на голове. В видео я спросил его, знает ли он, что произошло в Израиле и Газе на прошлой неделе из-за его ареста. Он кивнул головой», — написал журналист.
«Найдите отличия: Бассам аль-Саади через полторы недели после ареста. Без повязки, в хорошем состоянии. Его адвокат заявил на заседании, что с момента задержания он до сих пор страдает от головокружения и головных болей», — добавил журналист.
Он также написал, что адвокат Бассама аль-Саади заявил в суде, что арест террориста был жестоким и несправедливым и что такое поведение является основанием для освобождения.
Представитель полиции сказал на заседании, что вчера Аль-Саади был допрошен по новому преступлению, а в последние дни его мобильные телефоны были обысканы.
Ранее мы писали, что сын Саади опубликовал в Facebook информацию о состоянии своего отца, который в настоящее время содержится в тюрьме Офер. По словам сына, Саади страдает от синяков и травм по всему телу, особенно от полученного им удара по затылку, вызвавшего сильное кровотечение, и от ужасной головной боли.