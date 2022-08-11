Журналист показал новое видео с террористом Саади, арест которого привел к операции «Рассвет»

Сегодня военный суд продлил срок содержания под стражей одного из лидеров «Исламского джихада» Бассама аль-Саади на 6 дней.

Сегодня журналист армейского радио находился на заседании по делу террориста аль-Саади и показал новые фото и видео с задержанным.

«Бассам аль-Саади, лидер Исламского джихада в Дженине и человек, чей арест привел к операции «Рассвет». Улыбается, хорошо выглядит и уже без повязки на голове. В видео я спросил его, знает ли он, что произошло в Израиле и Газе на прошлой неделе из-за его ареста. Он кивнул головой», — написал журналист.

בסאם א-סעדי, מנהיג הג׳יהאד האסלאמי בג׳נין והאיש שמעצרו הוביל למבצע ״עלות השחר״. מחויך, נראה טוב וכבר ללא התחבושת לראשו.

שאלתי אותו בסרטון האם הוא יודע מה קרה בישראל ובעזה בשבוע האחרון בגלל מעצרו. הנהן בראשו.

כל הדיונים מהארכת המעצר ב-@GLZRadio pic.twitter.com/kEjOMRkG7M — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) August 11, 2022

מצאו את ההבדלים: בסאם א-סעדי שבוע וחצי לאחר מעצרו. ללא התחבושת, במצב טוב.

עורכת דינו טענה בדיון שהוא עדיין סובל מסחרחורת וכאבי ראש מאז המעצר@GLZRadio pic.twitter.com/KXzuE0LcXM — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) August 11, 2022

«Найдите отличия: Бассам аль-Саади через полторы недели после ареста. Без повязки, в хорошем состоянии. Его адвокат заявил на заседании, что с момента задержания он до сих пор страдает от головокружения и головных болей», — добавил журналист.

Он также написал, что адвокат Бассама аль-Саади заявил в суде, что арест террориста был жестоким и несправедливым и что такое поведение является основанием для освобождения.

Представитель полиции сказал на заседании, что вчера Аль-Саади был допрошен по новому преступлению, а в последние дни его мобильные телефоны были обысканы.

Ранее мы писали, что сын Саади опубликовал в Facebook информацию о состоянии своего отца, который в настоящее время содержится в тюрьме Офер. По словам сына, Саади страдает от синяков и травм по всему телу, особенно от полученного им удара по затылку, вызвавшего сильное кровотечение, и от ужасной головной боли.