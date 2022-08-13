Плевал и пинал: в сети показали, как арабский ребенок издевался над взрослыми евреями в Иерусалиме

На видео зафиксировано, как малолетний араб издевается над проходящими мимо харедим. Пользователи сети возмущены, что это происходит в Иерусалиме каждый день.

«В этом нет ничего необычного, это происходит в Старом городе почти каждый Шаббат», — написал израильский журналист, показав возмутительное видео.

Можно увидеть, как араб, совсем еще ребенок, делает подножки и пинки проходящим мимо ультраортодоксам, которые намного старше его. Кроме того, он кричал им вслед ругательства, а также плевал в них.

לא מדובר באירוע חריג, זה קורה בעיר העתיקה כמעט מידי שבת, הפעם זה גם תועד על ידי צעיר ערבי שישב במקום, חרדים שצועדים לכותל משער שכם סופגים מכות קללות ויריקות מילדים ערבים pic.twitter.com/0pYhvLmUGV — חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 13, 2022

«Стыд и позор, что это дело продолжает беспрепятственно происходить на улицах Иерусалима. Каждый день это происходит снова и снова», — написали в комментариях под видео.

Еще один комментатор отметил, что харедим стали «куклами» арабов, и те делают с ними, что хотят, зная, что ультраортодоксы не ответят им силой и что полиция их не накажет.

Напомним, что сегодня в субботу 4-летний мальчик едва не погиб, когда двоюродный брат начал его душить. Инцидент произошел в районе Рамот в Иерусалиме. Полиция подозревает, что это покушение на убийство.

Еще мы писали, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.