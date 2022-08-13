Плевал и пинал: в сети показали, как арабский ребенок издевался над взрослыми евреями в Иерусалиме

«В этом нет ничего необычного, это происходит в Старом городе почти каждый Шаббат», — написал израильский журналист, показав возмутительное видео.
Можно увидеть, как араб, совсем еще ребенок, делает подножки и пинки проходящим мимо ультраортодоксам, которые намного старше его. Кроме того, он кричал им вслед ругательства, а также плевал в них.
«Стыд и позор, что это дело продолжает беспрепятственно происходить на улицах Иерусалима. Каждый день это происходит снова и снова», — написали в комментариях под видео.
Еще один комментатор отметил, что харедим стали «куклами» арабов, и те делают с ними, что хотят, зная, что ультраортодоксы не ответят им силой и что полиция их не накажет.
Напомним, что сегодня в субботу 4-летний мальчик едва не погиб, когда двоюродный брат начал его душить. Инцидент произошел в районе Рамот в Иерусалиме. Полиция подозревает, что это покушение на убийство.
Еще мы писали, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.