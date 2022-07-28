Пнина Тамано-Шата: Израиль готов внести коррективы чтобы Еврейское агентство осталось в россии

Пнина Тамано-Шата заявила, что израильское правительство совместно с Еврейским агентством готовы на изменения для того, чтобы евреи россии могли репатриировать в Израиль.

Министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата заявила, что Израиль готов рассмотреть юридические претензии российского правительства к Еврейскому агентству и внести все необходимые изменения, чтобы позволить организации продолжать свою деятельность в стране, после сегодняшнего первого судебного слушания.

«Правительство Израиля оказывает Еврейскому агентству необходимую юридическую помощь, чтобы разобраться с претензиями, предъявленными ему российским министерством юстиции, и я уверена, что вопрос будет решен быстро. Даже если это потребует некоторых корректировок — мы готовы к этому», — говорит Тамано-Шата.

Ранее сегодня в районном суде москвы* состоялось первое слушание по делу российского правительства против Еврейского агентства, которое поощряет еврейскую репатриацию в Израиль. На сегодняшнем слушании было затронуто мало вопросов, но судья назначил настоящее начало прений в суде на 19 августа.

Напомним, что российские евреи опасаются, что не смогут покинуть страну, если москва* продолжит угрозы по закрытию Еврейского агентства.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!