По дороге из Умани скончался 60-летний израильтянин

Нервное напряжение и далекая поездка оказались слишком тяжелыми для паломника, у которого остановилось сердце на обратной дороге из Умани. Парамедики «Ихуд Ацала» не смогли спасти жизнь мужчине.

После окончания празднования Рош ха-Шана паломники на автобусах покидали территорию Умани. Одному мужчине стало плохо в автобусе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Срочно прибывшие на место парамедики «Ихуд Ацала» констатировали остановку сердца. Они начали реанимационные усилия, но, к сожалению, принятые меры не дали результата.

Сообщается, что на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло 23 тысячи паломников, хотя до войны их число доходило до 50 тысяч.

Курсор также информировал, что в Украине сбили около десятка иранских беспилотников над Уманью. Иранские боевые беспилотники были запущены россией из Крыма в сторону Умани, где в это время находились 23 тысячи израильских паломников.

Мы информировали уже, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны. Особый правовой режим в россии может быть объявлен в случае, если Вооруженные Силы Украины будут «атаковать» присоединенные аннексированные по итогам «референдумов» регионы страны.

Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.

Кроме того, наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине. МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.