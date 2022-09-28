По дороге из Умани скончался 60-летний израильтянин

После окончания празднования Рош ха-Шана паломники на автобусах покидали территорию Умани. Одному мужчине стало плохо в автобусе.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
Срочно прибывшие на место парамедики «Ихуд Ацала» констатировали остановку сердца. Они начали реанимационные усилия, но, к сожалению, принятые меры не дали результата.
Сообщается, что на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло 23 тысячи паломников, хотя до войны их число доходило до 50 тысяч.
Курсор также информировал, что в Украине сбили около десятка иранских беспилотников над Уманью. Иранские боевые беспилотники были запущены россией из Крыма в сторону Умани, где в это время находились 23 тысячи израильских паломников.
Мы информировали уже, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны. Особый правовой режим в россии может быть объявлен в случае, если Вооруженные Силы Украины будут «атаковать» присоединенные аннексированные по итогам «референдумов» регионы страны.
Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.
Кроме того, наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине. МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.