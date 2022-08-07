По всему Негеву объявлена ракетная тревога

Несмотря на слухи о переговорах, ракетные обстрелы израильских городов со стороны сектора Газа продолжаются.

Ракетная тревога объявлена практически по всему Негеву. Речь идет о таких населенных пунктах как Бэер-Шева, Нетивот и прочих.

Об этом пишет телеграм-канал Люди в черном.

Показана карта населенных пунктов, где звучит сирена.

Также сообщается, что тревога объявлена также в центре Израиля.

Также на канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ написали, что за последний залп террористы выпустили от 50 до 100 ракет.

Ранее наш сайт писал, что посол Украины поддержал народ Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук прокомментировал сложившуюся в Израиле обстановку из-за эскалации в секторе Газа.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа. Египетская переговорная группа передала угрозы от ХАМАСа. Они заявили: «Если в течение 48 часов не будет прекращения огня, то ХАМАС присоединится к Исламскому Джихаду».

Еще напомним, что Кабинет министров обсуждает возможность окончания операции в Газе.