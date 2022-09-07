В Верхней Галилее евреи подрались со школьниками-черкесами, есть пострадавшие

Несколько дней назад подростки из Альмы забежали в автобус, где были школьники-черкесы, и избили некоторых из них. После этого ряд жителей Рейхании пришли в мошав и подрались с местными.
Об этом сообщает издание «Детали«.
В итоге одной из женщин потребовалась помощь врачей и ее увезли в больницу, а также нападавшие повредили некоторые транспортные средства. Правоохранительные органы уже задержали четырех людей, подозреваемых в нападении.
Неизвестно, почему произошла эта серия конфликтов. Полицейские сейчас общаются с местным руководством и неформальными лидерами противоборствующих сторон, чтобы те остановили насилие и вернулись к некогда добрососедским отношениям между общинами.
Вот кадры, сделанные во время одного из происшествий:
אלימות גוררת אלימות.
לפני יומיים הוכו תלמידי ריחאניה על ידי הורים ותלמידים באוטובוס בית ספר בישוב עלמה בצפון הארץ, קרוב לצפת.
לא עבר זמן רב לאחר שהגיעה התגובה, הגיעו אנשי ריחאניה ליישוב עלמה ותקפו את משפחות התלמידים והכו אותם, וחלקם נאלצו לקבל טיפול רפואי. pic.twitter.com/K6IcIs9jM6
— Asslan Khalil