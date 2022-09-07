В Верхней Галилее евреи подрались со школьниками-черкесами, есть пострадавшие

В Верхней Галилее произошло сразу несколько инцидентов с применением насилия между жителями религиозного еврейского мошава Альма и черкесской деревни Рейхания.

Несколько дней назад подростки из Альмы забежали в автобус, где были школьники-черкесы, и избили некоторых из них. После этого ряд жителей Рейхании пришли в мошав и подрались с местными.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В итоге одной из женщин потребовалась помощь врачей и ее увезли в больницу, а также нападавшие повредили некоторые транспортные средства. Правоохранительные органы уже задержали четырех людей, подозреваемых в нападении.

Неизвестно, почему произошла эта серия конфликтов. Полицейские сейчас общаются с местным руководством и неформальными лидерами противоборствующих сторон, чтобы те остановили насилие и вернулись к некогда добрососедским отношениям между общинами.

Вот кадры, сделанные во время одного из происшествий: