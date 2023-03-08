Подарок ХАМАСу, Ирану и Хизбалле: министр диаспоры высказался о протестующих резервистах

По словам Амихая Шикли, демарш военных «наносит ущерб безопасности государства и его способности к сдерживанию».

Солдаты-резервисты, которые отказываются явиться на службу в знак протеста против судебной системы, «делают подарки» иранским и палестинским террористическим группировкам.

Об этом заявил министр по делам диаспоры Амихай Шикли, сообщает The Times of Israel.

«Это наносит ущерб безопасности государства и его способности к сдерживанию. Это подарок врагам Израиля — ХАМАСу, Ирану и «Хизбалле», — сказал Шикли.

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.

Кроме того, мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство», бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

«Я призываю резервистов и тех, кто сейчас находится на службе, продолжать служить, явиться, несмотря ни на что», — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.

Позже Курсор сообщал о том, что более 200 врачей-резервистов объявили, что прекратят службу в случае продолжения судебной реформы.