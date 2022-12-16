У поселения Ицхар произошел теракт со стрельбой

Огонь по машине был открыт из окна проезжающего автомобиля, одна из пуль пробила заднее боковое стекло машины и застряла в подголовнике водительского кресла.

Днем в пятницу, 16 декабря, возле незаконного форпоста Ховат Гилад у поселения Ицхар обстреляли израильский автомобиль.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что чудом обошлось без пострадавших: одна из пуль пробила заднее боковое стекло машины и застряла в подголовнике водительского кресла.

«Огонь по машине был открыт из окна проезжающего автомобиля, преступники скрылись. Силы ЦАХАЛа прочесывают местность в поисках террористов», — говорится в сообщении.

ניסיון פיגוע הירי בשומרון: תיעוד הפגיעות על הרכב@ItayBlumental

צילום: הצלה ללא גבולות pic.twitter.com/FTXVboO7H4 — כאן חדשות (@kann_news) December 16, 2022

Как сообщал Курсор, с серией террористических атак и столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, когда армия активизировала операции в Иудее и Самарии, 2022 год обещает стать самым смертоносным годом как для израильтян, так и для палестинцев за последние годы.

Так, согласно данным службы безопасности ШАБАКа, 27 израильских гражданских лиц и иностранцев были убиты в результате терактов, совершенных арабскими террористами. Еще трое солдат были убиты в результате нападений на войска, а один полицейский был убит во время столкновений с палестинскими боевиками в ходе операции в Иудее и Самарии. Также в этом году в результате нападений было ранено 129 человек.

Между тем, министерство здравоохранения Палестинской автономии на данный момент сообщило о 167 жертвах палестинцев в результате израильских обстрелов в Иудее и Самарии в этом году, что делает его самым смертоносным с 2006 года, когда было убито 220 палестинцев. Подавляющее большинство убитых совершали нападения или участвовали в столкновениях с силами безопасности.

Ранее Курсор писал, что обнародовано жуткое фото раненого полицейского в результате ножевого теракта в Хаваре.

Кроме того, эксперт указал на любопытную деталь в связи с ростом популярности террористической группировки Логово льва.