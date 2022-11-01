Похищение женщины в Тверии: полиция задержала подозреваемого

В Тверии араб предпринял попытку нападения и похищения 20-летней ортодоксальной девушки, но она успела вырваться и обратилась в полицию.

В Тверии произошла попытка похищения молодой девушки арабом.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Араб пытался насильно затолкать 20-летнюю девушку из числа ортодоксов в свою машину на улице Давид Ремез.

Однако ей удалось вырваться и самостоятельно вызвать полицию.

Прибывшие на место полицейские начали поиск и вскоре смогли задержать подозреваемого, 51-летнего жителя Яфии.

Он доставлен на допрос.

На данный момент неизвестны мотивы, полиция подчеркивает, что ранее подозреваемый не был знаком с девушкой.

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