Подробности теракта в Иерусалиме: жизнь новорожденного ребенка вне опасности

Женщина, раненая в живот при теракте, и ребенок, которого спасли благодаря срочной операции, сейчас находятся в стабильном состоянии.

Пострадавшим в теракте в Иерусалиме при обстреле автобуса в Старом городе в воскресенье, 14 августа, оказывают помощь в больницах Шаарей Цедек и Хадасса.

Врачи сообщили, что состояние пострадавшей женщины, которая получила пулевое ранение в живот, будучи беременной, улучшилось. Неонатологи стабилизировали состояние малыша, родившегося в результате экстренного кесарева сечения.

Также медики проинформировали об улучшении состояния 60-летнего мужчины, который пострадал от выстрелов в голову и шею.

Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.

Напомним, что террорист обстрелял автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

Также мы сообщали про убийство 4-летнего ребенка: ультраортодоксы протестуют против вскрытия. Вскрытие тел считается издевательством над умершим, поэтому семья погибшего ребенка обратилась в БАГАЦ с просьбой заблокировать решение. Ультраортодоксальные общины провели митинги по всей стране.