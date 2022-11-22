Подростка на севере Израиля обвиняют в убийстве 13-летнего мальчика

17:27, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Во вторник, 22 ноября, прокуратура подала уведомление о подготовке обвинительного заключения против 16-летнего жителя севера Израиля. Ему инкриминируется причастность к убийству 13-летнего мальчика Валида Сами Шахаба. 

Об этом сообщает издание news.walla. 

Сотрудники полиции арестовали подозреваемого, и сейчас он находится под стражей. Остальные детали пока неизвестны. 

Отметим, что 13-летний Валид Шахаб получил ранение в результате обстрела в Джиср-эз-Зарка в прошлом месяце. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении. 

«Курсор» писал ранее, что правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему жителю Кирьят-Шмоны Лиаду Эдри в убийстве подростка Йоэля Лхангала в городе в прошлом месяце.

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Напомним, суд Центрального округа предъявил 17-летнему подростку из Рамаллы обвинение в убийстве полицейского на контрольно-пропускном пункте в центре Израиля. ЧП произошло летом 2022 года.

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