Подростка на севере Израиля обвиняют в убийстве 13-летнего мальчика

Во вторник, 22 ноября, прокуратура подала уведомление о подготовке обвинительного заключения против 16-летнего жителя севера Израиля. Ему инкриминируется причастность к убийству 13-летнего мальчика Валида Сами Шахаба.
Об этом сообщает издание news.walla.
Сотрудники полиции арестовали подозреваемого, и сейчас он находится под стражей. Остальные детали пока неизвестны.
Отметим, что 13-летний Валид Шахаб получил ранение в результате обстрела в Джиср-эз-Зарка в прошлом месяце. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
«Курсор» писал ранее, что правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему жителю Кирьят-Шмоны Лиаду Эдри в убийстве подростка Йоэля Лхангала в городе в прошлом месяце.
Напомним, суд Центрального округа предъявил 17-летнему подростку из Рамаллы обвинение в убийстве полицейского на контрольно-пропускном пункте в центре Израиля. ЧП произошло летом 2022 года.
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