Подростка на севере Израиля обвиняют в убийстве 13-летнего мальчика

Во вторник, 22 ноября, прокуратура подала уведомление о подготовке обвинительного заключения против 16-летнего жителя севера Израиля. Ему инкриминируется причастность к убийству 13-летнего мальчика Валида Сами Шахаба.

Об этом сообщает издание news.walla.

Сотрудники полиции арестовали подозреваемого, и сейчас он находится под стражей. Остальные детали пока неизвестны.

Отметим, что 13-летний Валид Шахаб получил ранение в результате обстрела в Джиср-эз-Зарка в прошлом месяце. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

«Курсор» писал ранее, что правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему жителю Кирьят-Шмоны Лиаду Эдри в убийстве подростка Йоэля Лхангала в городе в прошлом месяце.