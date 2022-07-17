Подросток в Иерусалиме арестован за распространение наркотиков

Молодому жителю Иерусалима было предъявлено обвинение в хранении и распространении опасных наркотиков.
Полиция сообщила, что дома у 16-летнего подростка обнаружены и изъяты различные виды опасных наркотиков, подготовленных к распространению. Против него было возбуждено уголовное дело.
По итогам полицейского расследования выяснено, что подозреваемый торговал наркотиками, продавая их несовершеннолетним и взрослым в районе Иерусалима. При этом для анонимности продажа велась через курьеров, а сделки подтверждались через телеграм-канал.
Срок содержания подозреваемого под стражей был продлен в суде, а после формирования прокуратурой окружной полиции Иерусалима доказательной базы против наркоторговца, ему было выдвинуто обвинительное заключение.
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