Подросток в Иерусалиме арестован за распространение наркотиков

16-летний подросток через соцсети и телеграм-каналы организовал сбыт наркотических веществ взрослым и несовершеннолетним города Иерусалим.

Молодому жителю Иерусалима было предъявлено обвинение в хранении и распространении опасных наркотиков.

Полиция сообщила, что дома у 16-летнего подростка обнаружены и изъяты различные виды опасных наркотиков, подготовленных к распространению. Против него было возбуждено уголовное дело.

По итогам полицейского расследования выяснено, что подозреваемый торговал наркотиками, продавая их несовершеннолетним и взрослым в районе Иерусалима. При этом для анонимности продажа велась через курьеров, а сделки подтверждались через телеграм-канал.

Срок содержания подозреваемого под стражей был продлен в суде, а после формирования прокуратурой окружной полиции Иерусалима доказательной базы против наркоторговца, ему было выдвинуто обвинительное заключение.

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