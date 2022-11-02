Подсчитано почти 80% голосов: сколько набрал блок Нетаниягу

Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог.

С чуть менее 80% подсчитанных голосов праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу продолжает лидировать, а левая партия Мерец находится на пороге переступления порога.

Центральная избирательная комиссия на сегодняшний день подсчитала 3 863 484 голоса, из которых 22 801 были признаны недействительными.

Исходя из текущих подсчетов, блок Нетаниягу получит 65 мест, хотя это число будет меняться по мере обработки большего количества бюллетеней.

Экзитполы предсказали блоку Нетаниягу 62 места, чего достаточно, чтобы получить большинство и сформировать коалицию в 120-местном Кнессете.

Левой партии «Мерец» с 3,23% в настоящее время не хватает голосов до отметки в 3,25%, необходимой для получения представительства в Кнессете, хотя некоторые социологи предсказывают, что партия пройдет и получит четыре-пять мест в окончательных подсчетах.

Оппозиционная партия «Араб Балад» также приближается к порогу, набрав 3,07% от общего числа голосов.

Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог в 4,25%, согласно текущим подсчетам, как и Хадаш-Тааль с 3,94%.

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