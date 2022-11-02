Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное

Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Министр финансов и председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил во вторник вечером, что разочарован результатами выборов.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно экзитполам, обнародованным после завершения голосования, партия Либермана получит только четыре или пять мест.

«Задача была очень сложной, мы сделали все возможное. Нам нужно дождаться истинных результатов, но независимо от окончательных результатов мы будем уважать результаты выборов и решение избирателей», — сказал политик.

Опросы на выходе предсказывали, что глава «Ликуда» Биньямин Нетаниягу может сформировать следующее правительство вместе со своими партнерами из партий «Религиозный сионизм», ШАС и «Яадут а-Тора».

«Мы продолжим свой уникальный путь правых либералов. Это очень важно для нас, мы находимся в очень уникальном положении в политике, и мы не изменимся на основании каких-либо опросов. Мы продолжим идти по тому же пути, и, как и на любом пути, есть взлеты, падения, а иногда быстрый и медленный прогресс. Мы поддерживаем путь», — отметил Либерман.

Министр финансов сказал, что надеется, «что так или иначе эта избирательная кампания в любом случае принесет стабильность правительству»: «С марта 2019 года мы вступили в пятую избирательную кампанию. Завтра это новый день. Мы извлечем уроки и решим, как двигаться дальше».

Подсчитано более 60% бюллетеней: сколько мест у праворелигиозного блока Нетаниягу. В Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов, и в настоящее время подсчитано 62 процента от общего числа поданных бюллетеней.

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.