Погода в Израиле на 16 декабря: ясно и легкий ветер

В пятницу, 16 декабря, в Израиле существенных изменений температуры не ожидается. Синоптики прогнозируют ясную погоду, солнечная активность будет низкой.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +20°С днем, +12°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +23°С днем, +13°С ночью;
- Хайфа: ясно, +19°С днем, +12°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +25°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: ясно, +27°С днем, +17°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 16 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.