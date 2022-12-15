Погода в Израиле на 16 декабря: ясно и легкий ветер

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается ясная погода и легкий ветер до 3.0 м/с.

В пятницу, 16 декабря, в Израиле существенных изменений температуры не ожидается. Синоптики прогнозируют ясную погоду, солнечная активность будет низкой. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +20°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +23°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: ясно, +19°С днем, +12°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +25°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: ясно, +27°С днем, +17°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 16 декабря составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Кати Гиршин