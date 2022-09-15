Погода в Израиле на 16 сентября: солнце продолжит припекать

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В нескольких городах Израиля температура воздуха поднимется на несколько градусов, синоптики обещают ясную погоду со слабым ветром.

В пятницу, 16 сентября, на большей части территории страны температура останется без изменений. Высокая солнечная активность сохранится, ожидается слабый ветер до 4.6 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +37°С днем, +24°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 16 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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Автор материала: Кати Гиршин