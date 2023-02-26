Погода в Израиле на 27 февраля: повышение температуры, ясно

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в понедельник, 27 февраля, на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление не изменится. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +22°С днем, +12°С ночью;
- Тель-Авив: +24°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: +24°С днем, +9°С ночью;
- Беэр-Шева: +27°С днем, +9°С ночью;
- Эйлат: +30°С днем, +13°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Ранее «Курсор» сообщал, что в январе в Израиле поставлен новый рекорд по использованию цифровых кошельков.