Погода в Израиле на 27 февраля: повышение температуры, ясно

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в понедельник, 27 февраля, на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление не изменится. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +22°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: +24°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: +24°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +27°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: +30°С днем, +13°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

Ранее «Курсор» сообщал, что в январе в Израиле поставлен новый рекорд по использованию цифровых кошельков.