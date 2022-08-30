Погода в Израиле на 31 августа: ясно и слабый ветер

Фото: canva.com

В некоторых регионах страны температура воздуха повысится на несколько градусов. Синоптики обещают ясную погоду и легкий ветер.

В среду, 31 августа, на большей части территории Израиля температура воздуха останется без изменений. Солнечная активность будет высокая, ожидается слабый ветер до 4.5 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +26°С ночью;

Хайфа: ясно, +29°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +24°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 31 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения обновило «черный список» водоемов на севере Израиля, в которых не рекомендуется купаться.

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Автор материала: Кати Гиршин