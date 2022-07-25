Полицейские спасли трех щенков, которых выкинули на свалку строительного мусора

Щенков отвезли для оказания помощи в ветеринарную клинику в Беэр-Шеве. Также сообщается, что уже нашелся человек, который забрал малышей к себе домой после лечения.

В прошедшую пятницу сотрудники патрульной полиции спасли трех щенков, которых выкинули на свалку строительного мусора. Малыши были в завязанных мешках.

Патрульные ехали по 80 шоссе недалеко от Тель-Авива. Они заметили машину с двумя несовершеннолетними и их отцом-бедуином. И вот из машины вышел один из несовершеннолетних пассажиров и начал выкидывать в кучу мусора мешки.

Полицейские остановили свою машину и начали выяснять, почему бедуины выбрасывают мусор в неположенном месте. Один полицейский решил посмотреть, что же находится в мешках. Как оказалось, там находились три живых щенка. Одно животное было ранено.

Водитель-бедуин не смог объяснить причины своего поступка. Он только сказал, что на свалке щенки смогут найти еду, но все равно связал зачем-то.

Семейство было задержано по подозрению в жестоком обращении с животными и доставлено для допроса в полицейский участок.

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