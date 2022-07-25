Волонтеры из Бней-Брака показали жуткую видеонарезку с нападениями на женщин и детей в городе

После того, как ролик попал в интернет, полиция смогла найти и задержать одного подозреваемого. Некоторые родители узнали на видео своих детей.

Организация волонтеров-охранников «Шомрим» из Бней-Брака выложила жуткую нарезку видео с камер наблюдения с нападениями на женщин и детей в городе.

Об этом пишет телеграм-канал Люди в черном

Сообщается, что изначально видео было предупреждением для родителей перед каникулами о том, что происходит на улицах. Но затем часть родителей, опознавших на видео своих детей, пошли в полицию.

В результате уже есть один задержанный за нападения на сексуальной почве на женщин и детей в Бней-Браке.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля. Благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек. Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

Еще напомним, что в машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков.