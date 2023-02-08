Полиция арестовала бедуина за «угрозу жизни Бен-Гвира» из-за публикации в Instagram

Полиция арестовала 18-летнего Одеха Абу Хабака, который загрузил в свой аккаунт в Instagram фотографию, на которой Бен-Гвир изображен рядом с прицелом винтовки, а рядом находится угрожающий текст.

Об этом сообщает Haaretz.

18-летнего жителя Бир-Хададжа, бедуинского городка, расположенного на юге в регионе Негев, арестовали во вторник, 7 февраля, по подозрению в угрозе убить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Мировой суд Беэр-Шевы постановил продлить его содержание под стражей до воскресенья, 12 февраля.

Во время судебного заседания в среду полиция заявила, что 18-летний Одех Абу Хабак в прошлую пятницу загрузил в свой аккаунт в Instagram фотографию, на которой Бен-Гвир изображен рядом с прицелом винтовки вместе с угрожающим текстом «Смерть тирана близка».

По словам адвокат Шафика Абу-Хани, конкретный профиль в Instagram используется разными пользователями и что телефон, с которого был загружен пост с угрозами, не находился в распоряжении подозреваемого на момент публикации.

В своем обращении в суд судья Рафаэль Ямини заявил, что пост содержал «явные угрозы» в адрес Бен-Гвира и поэтому есть обоснованные подозрения в отношении намерений пользователя. Судья Ямини согласился с оценкой полицией уровня риска, который представлял подозреваемый, и возможности воспрепятствования правосудию, поэтому приказал продлить срок содержания под стражей Абу Хабака на 5 дней.

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвир запустил беспрецедентную программу по выдаче разрешений на оружие.

Также «Курсор» сообщал, что появились новые детали о подозреваемом в убийстве женщины в Лоде.

Помимо этого стало известно, что наркоторговцы в Петах-Тикве доставляли «товар», маскируясь под Wolt.