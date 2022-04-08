СМИ: в полиции раскритиковали решение об отправке войск ЦАХАЛа в Тель-Авив

Неназванный сотрудник полиции заявил, что они считают неправильным решение отправить большое количество военнослужащих Армии обороны Израиля на улицы Тель-Авива, чтобы присоединиться к розыску террориста, который совершил смертельную стрельбу.
«Мы не ожидали такого большого количества солдат в этом инциденте и не просили всех этих сил, — сказал источник общественной телерадиокомпании «Кан». — Мы могли бы обойтись без крупных сил, которые предоставили военные».
В розыске, который длился почти девять часов, участвовало не менее 1000 полицейских и подкреплений ЦАХАЛа, которые прочесывали местность в поисках нападавшего. Силы специального назначения ЦАХАЛ были переброшены в город, чтобы помочь в проведении операции.
Прошлой ночью сообщалось, что полиция была в ярости из-за того, что солдаты ЦАХАЛа позволили представителям СМИ присоединиться к ним во время поисков террориста, который убил двоих и ранил нескольких человек после того, как открыл огонь по бару на улице Дизенгоф.
Полиция неоднократно вывозила репортеров и других гражданских лиц из горячих точек во время обыска, очевидно, для их безопасности и для того, чтобы силы безопасности могли действовать более свободно.
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