СМИ: в полиции раскритиковали решение об отправке войск ЦАХАЛа в Тель-Авив

В розыске, который длился почти девять часов, участвовало не менее 1000 полицейских и подкреплений ЦАХАЛа, которые прочесывали местность в поисках нападавшего. Силы специального назначения ЦАХАЛ были переброшены в город, чтобы помочь в проведении операции.

Прошлой ночью сообщалось, что полиция была в ярости из-за того, что солдаты ЦАХАЛа позволили представителям СМИ присоединиться к ним во время поисков террориста, который убил двоих и ранил нескольких человек после того, как открыл огонь по бару на улице Дизенгоф.

Полиция неоднократно вывозила репортеров и других гражданских лиц из горячих точек во время обыска, очевидно, для их безопасности и для того, чтобы силы безопасности могли действовать более свободно.

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