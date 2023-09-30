Полиция арестовала двух протестующих на шоссе Авалон

Некоторые из протестующих приковали себя наручниками к воздвигнутой на дороге сукке, которую они назвали «Сукка Хатиква».

Вечером в субботу, 30 сентября, полиция арестовала двоих протестующих против судебной реформы, которые перекрыли полосы движения на шоссе Аялон Норт в Тель-Авиве.

Об этом сообщает портал Walla.

Также отмечается, что правоохранители выписали семь рапортов на сумму 1000 шекелей нарушителям спокойствия, перекрывавшим движение.

Согласно сообщению, улицы были перекрыты для движения транспорта примерно на полчаса, в течение которых некоторые из протестующих приковали себя наручниками к воздвигнутой на дороге сукке, которую они назвали «Сукка Хатиква».

Как сообщал Курсор, противники судебной реформы в субботу, 30 сентября, перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве и поставили там сукку. Тем временем СМИ информируют о том, что тысячи людей протестуют против судебной реформы на площади мэрии в Герцлии. В то же время тысячи людей протестуют на площади Арим в Кфар-Сабе.

«Правительство предало нас. Это предательство глубоко ранит душу свободной общественности. Эта общественность не успокоится до тех пор, пока лояльность правительства к нам, гражданам, не сохранится», - заявила отставной судья Верховного суда Аяла Проксия.

Ранее организаторы митингов заявили, что их протесты подчеркивают разрушительный характер правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Они назвали премьера "экспертом в разделении и раздоре" между религиозными и светскими жителями страны.

Также организаторы протеста утверждают, что экономика страны находится на грани разрушения, а вместо этого они сталкиваются с провокациями и постоянным демонтажем демократии.

"В субботу вечером мы все встретимся на улице Каплан — укрепим наши ряды, с прямыми спинами, объединимся, чтобы выразить призыв к демократии на массовом митинге солидарности", — говорится в заявлении.