Полиция очистила Храмовую гору от погромщиков

Утром на Храмовой горе арабские экстремисты устроили беспорядки. Полиции пришлось задействовать спецсредства для того, чтобы прогнать агрессивную толпу и открыть доступ до святого места молящимся.

Очистив Храмовую гору от хулиганов и погромщиков, израильская полиция вновь открыла святое место для мирных молящихся.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.

Также в сети показали фото людей, которые пришли в этом святое место помолиться.

Кроме того, появилось видео с возвращением молящихся и евреев, и мирных арабов.

Напомним, что утром 15 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме начались масштабные беспорядки. Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании.

Также Курсор публиковал видео с места событий.