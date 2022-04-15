Полиция очистила Храмовую гору от погромщиков

Очистив Храмовую гору от хулиганов и погромщиков, израильская полиция вновь открыла святое место для мирных молящихся.
Об этом сообщили на телеграм-канале
Также в сети показали фото людей, которые пришли в этом святое место помолиться.
Кроме того, появилось видео с возвращением молящихся и евреев, и мирных арабов.
Напомним, что утром 15 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме начались масштабные беспорядки. Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании.
Также Курсор публиковал видео с места событий.