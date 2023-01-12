Полиция предупредила о готовящихся беспорядках в субботу

Правоохранители заверяют, что не допустят нарушений общественного порядка и использования плакатов с нацистской символикой.

Полиция располагает информацией, что в субботу вечером во время антиправительственной демонстрации могут произойти беспорядки.

Такая информация была озвучена на совещании с участием министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, состоявшемся 12 января, информирует портал Детали.

В частности, в полиции заявили, что не допустят нарушений общественного порядка и использования плакатов с нацистской символикой.

Ранее Итамар Бен-Гвир дал указание генинспектору полиции Коби Шабтаю арестовывать демонстрантов, которые «бесчинствуют и перекрывают дороги». 9 января министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир на заседании фракции «Еврейской мощи» заявил, что считает субботнюю демонстрацию в Тель-Авиве «ударом по демократии» и сказал, что полиция должна задерживать тех, кто устраивает беспорядки и блокирует дороги.

Бен-Гвир потребовал от полиции одинакового подхода к демонстрациям правых и левых сил в Тель-Авиве и Иерусалиме, очевидно намекая на разгоны протестующих поселенцев и ультраортодоксов. «Я за свободу слова, но [на демонстрации в Тель-Авиве] мы увидели удар по демократии, подстрекательство против министра юстиции Ярива Левина и блокировку дорог», — сказал Бен-Гвир.

Он подчеркнул, что в рамках свободы слова разрешено носить плакаты. «Но свобода слова не означает свободу натравливания. В этом аспекте я также требую от полиции руководствоваться одинаковыми стандартами», — сказал министр национальной безопасности.

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Ранее Курсор писал, что решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос. Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.