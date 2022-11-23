Израиль утратил способность сдерживать палестинский терроризм — бывший генерал ЦАХАЛа

Сегодня в Иерусалиме прогремели взрывы, в результате которых есть погибший и раненые.

Бывший генерал ЦАХАЛа Цвика Фогель, новый член Кнессета от партии «Оцма Иегудит», заявил армейскому радио, что Израиль утратил способность сдерживания палестинского терроризма.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Фогель, бывший глава южного командования Армии обороны Израиля, сказал: «Ликуд» должен ускорить переговоры о коалиции, согласовать условия с такими партнерами, как его партия, и привести к власти новое правительство, чтобы оно могло более эффективно бороться с терроризмом».

«Когда дело доходит до борьбы с террором и восстановления сдерживания, если плачет одна еврейская мать или 1 000 палестинских матерей, лучше, чтобы 1 000 палестинских матерей плакали», — сказал он.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.

Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.