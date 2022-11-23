Израильские политики и дипломаты отреагировали на взрывы в Иерусалиме

Первым на место взрыва прибыл лидер фракции «Оцма Иегудит», член Кнессета Итамар Бен-Гвир, который, как ожидается, получит портфель министра общественной безопасности в новой правительственной коалиции.

«Трудное утро. Мы переживаем цепочку событий, которые не начались сегодня утром», — сказал он на месте происшествия.

«Вчера они убили Тирана [Ферро] и похитили его тело. Нападение в Ариэле, два нападения в Кирьят-Арбе и все нападения в предыдущие месяцы, в которых мы чудом не насчитываем десятков жертв. Я, конечно, разделяю горе семей, желаю полного выздоровления всем пострадавшим и говорю самым простым языком: надо разорвать эту цепь, нам нужно, чтобы они заплатили цену за терроризм. Взимание платы за терроризм означает, что все должно быть закрыто по утрам в тюрьмах безопасности», — заявил депутат.

Он также посетил раненых в госпитале и поговорил с их семьями.

Отвечая на новости о нападениях в Твиттере, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что он «молится за здоровье раненых во время скоординированного теракта в Иерусалиме сегодня утром и выражает свою поддержку силам безопасности, которые действуют на земле».

Спикер Кнессета и бывший начальник полиции Иерусалима Микки Леви присоединился к тем, кто осудил нападение, сказав: «Трудное утро в нашем любимом Иерусалиме, который знал тяжелые дни в прошлом. Я желаю скорейшего выздоровления раненым людям. и передать мою поддержку дорогим людям города. Это место, чтобы призвать всех быть в курсе и сообщать силам безопасности обо всех подозрительных вещах, которые вы видите. Я не сомневаюсь, что силы безопасности поймают любого террориста, причастного к нападению».

Лидер ШАС Арье Дери отреагировал на нападение и известие о смерти 15-летнего Арье Шцупака, заявив, что он был «шокирован и огорчен», узнав о смерти подростка.

Посол Канады в Израиле Лиза Штадельбауэр осудила нападение в Иерусалиме, заявив: «С тревогой следуя сообщениям о теракте сегодня утром на автобусной остановке в Иерусалиме. Канада осуждает терроризм и призывает к деэскалации нынешней напряженности и насилия».

С аналогичным заявлением выступил посол Евросоюза в Израиле Димитер Цанчев: «Я в ужасе от терактов в Иерусалиме, в результате которых погиб один человек и многие люди получили ранения, в том числе некоторые в критическом и тяжелом состоянии. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Террор никогда не бывает оправданным.».

Посольство Польши в Израиле написало: «Глубоко потрясено и опечалено терактами сегодня утром в Иерусалиме. Наши мысли с жертвами и их семьями».

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.

Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.