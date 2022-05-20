Полиция задержала нападавших на охранников Медицинского центра в Нагарии

Сегодня полиция намерена ходатайствовать о продлении срока содержания подозреваемых под стражей в мировом суде Хайфы.

В полиции заявили, что были задержаны два жителя деревни Абу-Снан. Они подозреваются в жестоком нападении на охранников в больнице в Нагарии.

Отметим, что само преступление было совершено еще 18 мая. Тогда в медицинском учреждении скончался 18-летний мотоциклист, получивший в результате ДТП очень сильные травмы. И вот его родственники из-за этого хотели ворваться в кабинет травматологии и вступили в драку с охранниками. В результате одному из сотрудников больницы пришлось оказать медицинскую помощь.

К счастью, полицейские и бойцы ЯСАМ быстро смогли вычислить преступников. Они были пойманы и доставлены в отделение полиции для допроса.

Ранее редакция Курсора сообщала, что предъявлено обвинение жителю Лода, наехаевшему на пограничника. Абдулла аль-Хадур угнал автомобиль в Лоде, после чего полиция начала за ним погоню. Он прорвался через блокпост полиции возле Шохама и тяжело ранил пограничника.

Кроме того, наш сайт писал, что полиция задержала жителя Шуафата по подозрению в терроризме.

Еще напомним, что трое несовершеннолетних задержаны полицией за попытку саботажа на горе Мерон.