Убитую в Ашдоде репатриантку из Молдовы некому хоронить

Женщина в порыве ревности была задушена своим другом. Он думал, что она ему изменяет. Мужчина сам признался в содеянном другу и сдался полиции.

В Ашдоде мужчина по имени Сергей Битюков убил свою любовницу 48-летнюю Любовь Потехину в порыве ревности. Он думал, что она ему изменяет с другими. Сейчас тело женщины находится в Институте судебной медицины в Абу-Кабире, потому что ее некому похоронить.

У убитой есть 17-летняя дочь, с которой та давно не общалась. Она также несколько лет назад развелась с мужем. Других родственников у нее нет.

СМИ сообщают, что женщина и так состояла на учете в социальных службах, а также была известна полиции, ведь с ее любовником у нее часто возникали конфликты.

Нир Эльмалех, работающий в «Хевра Кадиша» в Ашдоде готов взять на себя заботу о похоронах, однако правоохранители пока не позволяю тему этого сделать.

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