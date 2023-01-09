Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Яффо

Сегодня он предстанет перед окружным судом Тель-Авива.

Сегодня, 9 января, израильская полиция сообщила о том, что задержала молодого парня, который может быть причастен к убийству 40-летнего Маарана Абу Сайяфа.

Житель Яффо умер сегодня ночью в результате огнестрельного ранения. 18-летний подозреваемый в преступлении будет доставлен в мировой суд в Тель-Авиве для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 9 января в Холоне в медицинском учреждении «Вольфсон» умер житель Яффо Мааран Абу Сайяф. Он был госпитализирован с тяжелой травмой, врачи пытались спасти его жизнь.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Напомним, что 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.

Читайте также, что 5 января, в бедуинской деревне Зарзир на севере Израиля произошла стрельба, в результате которой ранены более 10 человек. Полиция расследует обстоятельства применения огнестрельного оружия.