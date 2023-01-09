Ночью от огнестрельного ранения умер житель Яффо

В ночь на понедельник, 9 января, от полученного огнестрельного ранения скончался 40-летний житель Яффо. Полиция начала расследование происшествия.

Об этом пишет Maariv.

Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение «Вольфсон» в Холоне. Врачи пытались спасти его жизнь и провели необходимые реанимационные действия, но к сожалению, были вынуждены констатировать его смерть.

На месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 5 января, в центре Акко произошла стрельба. Неизвестные лица открыли огонь из проезжающего автомобиля и ранили молодого мужчину.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Напомним, что 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.

Читайте также, что 5 января, в бедуинской деревне Зарзир на севере Израиля произошла стрельба, в результате которой ранены более 10 человек.