Полиция закроет дело против раввина Цви Тау ‒ СМИ

Журналисты утверждают, что в ближайшие дни полиция объявит, что дело против раввина Цви Тау будет закрыто из-за отсутствия доказательств совершения им преступного деяния.

Об этом сообщает Kan News.

Согласно отчету, после изучения жалоб на раввина полиция не смогла сформулировать основания для возбуждения уголовного дела, и не обнаружила какие-либо доказательства, которые соответствовали бы порогу, необходимому для предъявления уголовных обвинений.

«Я не знаю деталей, поэтому не могу комментировать, в основном мы движемся между двумя полюсами, с одной стороны, у каждого человека действует презумпция невиновности. Конечно, в случае с таким великим человеком, как рабби Тау. А с другой стороны, ясно, что каждую жалобу нужно расследовать», ‒ сказал касаемо расследования депутат Кнессета Бецалель Смотрич.

Журналист Джош Брейнер сообщил несколько недель назад в газете Haaretz, что в рамках расследования полиция взяла показания у двух ведущих религиозных сионистских раввинов, раввина Давида Става и раввина Юваля Черлоу.

Однако раввин Став сообщил полиции, что у него нет никакой новой информации, кроме информации о двух заявителях, которые уже дали показания в полиции. Раввин Черлоу также сообщил полиции, что у него нет информации о других заявителях.

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