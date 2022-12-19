ООН: Изгнание Израилем палестинцев, обвиняемых в терроризме, является «военным преступлением»

В Управлении ООН по правам человека утверждают, что высылка Израилем франко-палестинского адвоката по правам человека Салаха Хамури, обвиняемого в террористических актах, приравнивается к «военному преступлению».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Депортация защищаемого лица с оккупированной территории является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции и представляет собой военное преступление», ‒ сказал официальный представитель ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

Ранее мы рассказывали, что 18 декабря по приказу министра внутренних дел Айелет Шакед во Францию депортировали террориста Салаха Хамури. Французский гражданин родился в 1985 году и был постоянным жителем Франции.

Он многие годы активно сотрудничал с палестинской арабской террористической организацией Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). Он занимался организацией, подстрекательством и планированием террористических актов по собственной инициативе и от имени организации против граждан и видных деятелей Израиля.

Его несколько раз арестовывали в связи с причастностью к терроризму. По итогу его вид на жительство аннулировали. Представители Управления народонаселения осуществили вывоз Хамури во Францию, где его ждали супруга и дети.

Шакед была удовлетворена депортацией, которую она назвала «долгим и затяжным процессом», а также «огромным достижением». Она выразила надежду, что новое правительство продолжит изгнание террористов из Израиля.

Это решение осудило МИД Франции, где заявили, что оно «противоречит закону израильских властей». Детальное заявление ведомства по этому поводу читайте здесь.

На фоне этого в Париже назвали Восточный Иерусалим «оккупированным».

Также «Курсор» сообщал, что Либерман дал оценку депортации террориста Салаха Хамури во Францию.