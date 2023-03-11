«Опасный провал»: Лапид, Ганц и Беннет обрушились с критикой на Нетаниягу

Сделка между Саудовской Аравией и Ираном разрушает оборонительную стену Израиля против Ирана, сказал Лапид.

Соглашение между Саудовской Аравией и Ираном является опасным событием, которое лишает Израиль его региональной оборонительной стены против Ирана, заявил в пятницу бывший премьер-министр Яир Лапид.

«Соглашение между Саудовской Аравией и Ираном отражает полный и опасный провал внешней политики израильского правительства», — сказал Лапид, воспользовавшись моментом, чтобы раскритиковать премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Вот что происходит, когда человек целыми днями занимается юридическим безумием вместо того, чтобы выполнять свою работу против Ирана и укреплять отношения с Соединенными Штатами», — добавил он.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет назвал новости о возобновлении ирано-саудовского альянса «серьезным и опасным событием для Израиля» и «политической победой Ирана».

«Это наносит смертельный удар по усилиям по созданию региональной коалиции против Ирана», — сказал Беннет.

Он также воспользовался моментом, чтобы напасть на Нетаниягу. Он назвал ситуацию «оглушительным провалом правительства Нетаниягу, который проистекает из сочетания политического пренебрежения с общей слабостью страны и внутренним конфликтом».

Бывший министр обороны Бенни Ганц прокомментировал возобновление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, заявив, что это вызывает беспокойство и это событие нельзя игнорировать. Ганц раскритиковал премьер-министра, заявив, что «огромные проблемы безопасности, стоящие перед страной, возрастают, а премьер-министр и его кабинет заняты государственным переворотом».

Ганц добавил, что, по его мнению, Нетаниягу отказался от безопасности Израиля и его граждан.

Читайте также: главный полицейский Тель-Авива жестко обратился к комиссару полиции.