Получил посмертно звание сержанта: названо имя погибшего солдата ЦАХАЛа

Разрешено к публикации в сети имя израильского военнослужащего, который скончался во время учений на Голанских высотах.

Сегодня, 31 августа, стало известно, что во время учений на севере страны погиб солдат ЦАХАЛа. Это 19-летний сержант Эйтан Фихман.

Об этом сообщает 7kanal.

Известно, что 19-летний погибший танкист был родом из Беэр-Шевы. Он проходил службу в 82-батальоне 7-й бронетанковой бригады. Его родных уже уведомили о трагическом инциденте.

Отмечается, что звание сержанта Эйтану Фихману было присвоено посмертно.

«Курсор» писал ранее, что солдат, находясь в боевой машине, перестал выходить на связь с командиром и тот подошел проверить, все ли в порядке. Внутри танка он обнаружил бойца без признаков жизни. На место инцидента сразу вызвали медиков, которые провели реанимационные действия, но не смогли спасти военнослужащего.

На данный момент проводится следствие, рассматриваются две версии случившегося. Учения и тренировки на севере страны были приостановлены.

Еще мы писали, что военнослужащего ЦАХАЛа ранили в руку террористы в ходе оперативных мероприятий в селе Брокин в районе Менашской районной дивизии. Солдата отправили в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Напомним, что солдат ЦАХАЛа 20-летний Натан Фитусси был убит в результате дружественного огня недалеко от города Тулькарм. Предварительное расследование показало, что один из солдат покинул свой пост, а когда вернулся, его ошибочно приняли за террориста и открыли по нему огонь.