«Помощь из Израиля изменит правила игры»: посол Украины в Израиле высказался о ситуации с иранскими дронами

В то время как использование россией* иранских беспилотников увеличивается, высокопоставленные чиновники в Украине выступают с критикой в адрес Израиля, требуя помощи в обороне разрываемой войной страны.
Об этом говорится в репортаже Kan News.
Так, посол Украины в Израиле предупредил, что в будущем иранские беспилотники могут быть направлены против Израиля, поэтому он требует от правительства немедленно принять меры. «Я уверен, что у вас есть достаточно технологий, чтобы помочь Украине бороться с теми иранскими дронами», — сказал он.
Напомним, что Иран поставляет сотни беспилотных боевых машин москве, которой не хватает таких технологий и которая сильно истощила свой арсенал крылатых ракет.
На прошлой неделе украинские дипломатические источники в Вашингтоне сообщили прессе, что в среднем киевские системы ПВО перехватывают шесть таких беспилотников в день.
Ранее мы писали, что посол Украины сделал заявление о том, что Израиль недостаточно помогает Украине.
Кроме того, посол Корнийчук отмечал: Украина готова платить Израилю за оружие.
Напомним также, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.
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