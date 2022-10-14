«Помощь из Израиля изменит правила игры»: посол Украины в Израиле высказался о ситуации с иранскими дронами

Посол Украины в Израиле предупредил, что в будущем иранские беспилотники могут быть направлены против Израиля.

В то время как использование россией* иранских беспилотников увеличивается, высокопоставленные чиновники в Украине выступают с критикой в адрес Израиля, требуя помощи в обороне разрываемой войной страны.

Об этом говорится в репортаже Kan News.

"סיוע מישראל יהיה גיים צ'יינג'ר": בזמן שהשימוש של רוסיה בכטב"מים איראניים גובר, בכירים באוקראינה מותחים ביקורת על ישראל, דורשים סיוע הגנתי ומזהירים – הכטב"מים יופנו בעתיד נגד ישראל@AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/5TGan41iAR — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2022

Так, посол Украины в Израиле предупредил, что в будущем иранские беспилотники могут быть направлены против Израиля, поэтому он требует от правительства немедленно принять меры. «Я уверен, что у вас есть достаточно технологий, чтобы помочь Украине бороться с теми иранскими дронами», — сказал он.

Напомним, что Иран поставляет сотни беспилотных боевых машин москве, которой не хватает таких технологий и которая сильно истощила свой арсенал крылатых ракет.

На прошлой неделе украинские дипломатические источники в Вашингтоне сообщили прессе, что в среднем киевские системы ПВО перехватывают шесть таких беспилотников в день.

Ранее мы писали, что посол Украины сделал заявление о том, что Израиль недостаточно помогает Украине.

Кроме того, посол Корнийчук отмечал: Украина готова платить Израилю за оружие.

Напомним также, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!