Поножовщина в Иерусалиме: серьезно ранен полицейский

Офицеры участка Лев ха-Бира в Иерусалиме были вызваны днем ​​в пятницу, 10 марта, в район Рамот после сообщения о беспорядках, совершенных мужчиной, который, по всей видимости, психически болен.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что 23-летний мужчина нанес ножевое ранение одному из полицейских в туловище. Другая женщина-полицейский, которая была с пострадавшим, обуздала мужчину, и он был арестован.

В результате ножевых ранений полицейский получил серьезные ранения и был направлен для дальнейшего лечения в городскую больницу Шаарей Цедек.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.