Поправка Бен-Гвира к закону о полиции прошла первое чтение в Кнессете

15:10, Сегодня
Новости Израиля, Политика
итамар бен-гвир фото
Фото: Википедия

За предложенные поправки проголосовали 63 депутата Кнессета.

Поправки к закону о полиции, предложенные главой партии «Оцма Иегудит» и назначенным министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, прошли первое чтение (из трех) в Кнессете после бурных дебатов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

За предложенные поправки проголосовали 63 депутата Кнессета, против ‒ 53. Законопроект теперь вернется в комитет для дальнейшего обсуждения, прежде чем за него проголосуют во втором и третьем чтениях и внесут в свод законов.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир ответил на критику скандального законопроекта о полиции.

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