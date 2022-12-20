Поправка Бен-Гвира к закону о полиции прошла первое чтение в Кнессете

Поправки к закону о полиции, предложенные главой партии «Оцма Иегудит» и назначенным министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, прошли первое чтение (из трех) в Кнессете после бурных дебатов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

За предложенные поправки проголосовали 63 депутата Кнессета, против ‒ 53. Законопроект теперь вернется в комитет для дальнейшего обсуждения, прежде чем за него проголосуют во втором и третьем чтениях и внесут в свод законов.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир ответил на критику скандального законопроекта о полиции.