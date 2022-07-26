Попытка наезда на полицейских на шоссе 5: первые подробности

Сегодня в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля из Петах-Тиквы.
Автомобиль обнаружили во время его движения по шоссе 5 с запада на восток. Полиция и разведывательные группы начали его отслеживать, в то время как другие группы перекрыли дорогу, чтобы остановить машину.
По прибытии подозрительного автомобиля на блокпост на шоссе 5 в восточном направлении водитель попытался скрыться, врезался в полицейскую машину и хотел наехать на сотрудников полиции.
Полицейские открыли огонь по машине и сумели ее остановить.
Подозреваемый, 19-летний мужчина, получил легкие ранения, был задержан и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По окончании лечения его доставили в участок в Тель-Авиве для допроса.
Напомним, что в ЦАХАЛе сообщили, что в понедельник, 25 июля, вечером был предотвращен теракт в Гуш-Эционе рядом с поселением Мигдаль-Оз.
Как ранее писал Курсор, израильская полиция сообщила во вторник утром, что 16-летний палестинский подросток сгорел заживо в результате пожара, вспыхнувшего ночью в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.
Кроме того, Курсор сообщал, что полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП. Его остановили в городе Тира. При осмотре его машины полицейские обнаружили 20 порций кокаина, расфасованных по пакетикам.