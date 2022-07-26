Попытка наезда на полицейских на шоссе 5: первые подробности

Подозрение: мужчина угнал машину, приехал на блокпост, протаранил полицейское авто и пытались наехать на правоохранителей.

Сегодня в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля из Петах-Тиквы.

Автомобиль обнаружили во время его движения по шоссе 5 с запада на восток. Полиция и разведывательные группы начали его отслеживать, в то время как другие группы перекрыли дорогу, чтобы остановить машину.

По прибытии подозрительного автомобиля на блокпост на шоссе 5 в восточном направлении водитель попытался скрыться, врезался в полицейскую машину и хотел наехать на сотрудников полиции.

Полицейские открыли огонь по машине и сумели ее остановить.

Подозреваемый, 19-летний мужчина, получил легкие ранения, был задержан и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По окончании лечения его доставили в участок в Тель-Авиве для допроса.

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